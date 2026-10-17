Deense kroonprins wil herinnerd worden als 'goed mens'

De Deense kroonprins Christian wil later herinnerd worden als een "goed mens". Dat heeft hij verteld in een openhartig interview met vriend en muzikant Benjamin Hav. De kroonprins gaf het exclusieve interview ter gelegenheid van zijn 21e verjaardag op 15 oktober.

In de video die zaterdag verscheen, is te zien hoe de twee samen door Kopenhagen trekken. "Een goed mens, een goed persoon, die anderen met respect behandelde en netjes met anderen omging, en dat ik goed was in wat ik deed", antwoordde de prins vervolgens op de vraag van Hav over hoe hij herinnerd wil worden. De video is onder meer te zien op het populaire YouTube-kanaal van de rapper.

"Ik probeer in wat ik doe veel te weerspiegelen van wat mijn vader doet, of wat mijn oma heeft gedaan", vervolgde de kroonprins. "Zo zit er een soort rode draad in, zonder dat ik het helemaal kopieer, want dan word je ook niet je eigen persoon."

Sushi

Christian gaf verder nog een uniek inkijkje in het privéleven van de koninklijke familie. De familie probeert "meestal op zondag samen te eten". Hij noemt sushi als favoriete gerecht van de familie.

Het Deense hof deelde zaterdag ook een reeks foto's van het uitstapje van de twee in Kopenhagen. "We kwamen overal en hadden het over alles, van vogels tot toekomstdromen", schreef Christian daarbij.