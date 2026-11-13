Commandant Landstrijdkrachten Jan Swillens is blij dat koningin Máxima de stap heeft gezet om zich als reservist aan te melden. Vrijdag werd de vorstin tijdens een ceremonie op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda beëdigd tot luitenant-kolonel van de generale staf van de Koninklijke Landmacht.

Onder een fris najaarszonnetje op de binnenplaats van de KMA waren tientallen genodigden aanwezig bij de beëdiging, onder wie ook koning Willem-Alexander en prinses Amalia. De militaire fanfare speelde voorafgaand aan de toespraak van Swillens en de officiële beëdiging enkele muzikale stukken en marsen. Koningin Máxima stond samen met de 23 andere reserveofficieren die werden beëdigd in gelid te wachten tijdens de militaire ceremonie. De koning inspecteerde de aanwezige troepen.

Voorafgaand aan de beëdiging hield Commandant Landstrijdkrachten Swillens een toespraak, waarin hij onder meer zei dat Defensie - door alle spanningen in de wereld - meer mensen nodig heeft. "Ik ben blij dat steeds meer mensen die verantwoordelijkheid voelen en die stap zetten, zo ook de koningin", zei Swillens. "Uw stap laat zien dat zelfs in het Koninklijk Huis de noodzaak wordt gevoeld om verantwoordelijkheid te nemen en actief bij te dragen aan de veiligheid van ons land."

Eedaflegging

Vervolgens werden alle reservisten een voor een naar voren geroepen om voor Swillens de eed af te leggen. "Ik zweer trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpe mij God almachtig", zwoer Máxima, terwijl ze twee vingers in de lucht hield.

Aan het einde van de ceremonie, toen er inmiddels een klein buitje viel, werd het Wilhelmus gespeeld. Hierna werd het signaal plaats rust gegeven en werd de koningin door haar medereservisten gefeliciteerd met haar beëdiging. Na de receptie vertrok Máxima samen met haar echtgenoot en dochter. Voor de poort van de binnenplaats poseerde het gezelschap nog even voor de aanwezige pers. Amalia kuste haar moeder en feliciteerde de koningin met haar benoeming, voordat ze met haar ouders vertrok.