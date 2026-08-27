Duizenden Noren betuigen steun bij paleis voor zieke koning

Bij het Koninklijk Paleis in Oslo verzamelen zich donderdag aan het begin van de avond nog steeds mensen om hun respect te tonen aan de ernstig zieke koning Harald. Dat is te zien in de liveverslaggeving van de Noorse omroep NRK. Op de grond voor het paleis ligt een steeds langer wordende rij aan boeketten.

Volgens het Noorse persbureau NTB hadden zich rond 16.00 uur "enkele duizenden mensen" verzameld rond het paleis. De eerste boeketten werden rond 11.30 uur bij het paleis gelegd, enkele uren nadat het hof bekend had gemaakt dat de gezondheid van koning Harald "zeer ernstig" was.

Volgens NTB is de sfeer bij het paleis "somber en ingetogen". Een vrouw die met haar kinderen van 12 en 2 jaar naar het paleis is gekomen, zei tegen het persbureau dat zij daar is "om mijn respect te tonen voor een fantastische koning die zich zijn hele leven voor ons heeft ingezet". Ze is aangedaan door de toestand van de koning. "Het voelt als een vacuüm. Je bent toch een beetje aan het wachten op wat komen gaat."

Knuffel

Een andere vrouw vertelt dat de sfeer tussen de aanwezigen bij het paleis warm is. "Er kwam een vrouw naar me toe die ik niet kende en ze gaf me een warme knuffel. Dat vond ik zo ontzettend lief. Ik merkte dat ik die knuffel echt nodig had", zei ze.

Grote delen van de Noorse koninklijke familie waren zondag lange tijd bij de koning in het Rikshospitalet in Oslo. Een deel van de familie, zoals kroonprins Haakon en zijn gezin, is aan het einde van de middag naar huis gegaan. Kort daarna meldde het Noorse hof dat de toestand van Harald onveranderd was.