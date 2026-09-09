Durek Verrett, de echtgenoot van de Noorse prinses Märtha Louise, is op tijd hersteld van zijn niertransplantatie om bij de uitvaart van zijn schoonvader koning Harald te zijn. Woensdagochtend arriveerde hij met zijn vrouw bij het paleis in Oslo, meldt het Noorse TV 2.

Het is de eerste keer dat Verrett in het openbaar is gezien sinds hij vorige maand werd geopereerd. Hij lag nog in het ziekenhuis toen Harald in hetzelfde ziekenhuis overleed. Het is niet bekend of de 51-jarige Verrett fit genoeg is om mee te doen in de processie voorafgaand aan de uitvaartdienst in de Domkerk.

Verrett, zelfbenoemd sjamaan, is sinds 2024 getrouwd met de dochter van koning Harald en koningin Sonja. Het stel kreeg in 2019 een relatie.