In de kapel van het koninklijk paleis in Oslo is dinsdag het publieke afscheid van de vrijdag overleden koning Harald begonnen. Even na 14.00 uur werden de deuren geopend en konden de eerste mensen een laatste groet brengen.

Op beelden van omroep NRK is te zien dat veel mensen even kort stilstaan voor de kist met daarin het lichaam van Harald. Sommigen maken een buiging en anderen zijn zichtbaar aangedaan.

Dinsdagochtend stond er al vroeg een rij voor het publieke afscheid. Mensen kunnen nog tot en met 8 september, de dag voor de uitvaart, langskomen.

In de afgelopen dagen kwam het Noorse volk al veel samen naar aanleiding van het overlijden van Harald. Op het paleisplein is een grote bloemenzee ontstaan en dagelijks komen er duizenden mensen om samen te rouwen.