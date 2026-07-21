Extra aandacht voor jarige Glazen Koets in Koninklijke Stallen

Het Koninklijk Staldepartement, verantwoordelijk voor het vervoer van de koninklijke familie en hun gasten, besteedt tijdens de zomeropenstelling dit jaar extra aandacht aan de Glazen Koets. Er is onder meer een film over de Glazen Koets te zien. Het koninklijke rijtuig bestaat dit jaar 200 jaar. Het is het oudste rijtuig in de collectie.

De koets werd in 1826 gebouwd voor koning Willem I en dankt zijn naam aan het glazen paneel dat de beschilderde rand onder de raampjes beschermt. Het rijtuig werd onder meer gebruikt tijdens de huwelijken van prinses Juliana en prinses Beatrix. Tegenwoordig wordt de koets tijdens Prinsjesdag gebruikt voor de rijtoer van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

De openstelling van de Koninklijke Stallen vindt plaats van woensdag 22 juli tot en met 9 augustus. Voor de stallen zijn nog enkele tickets beschikbaar. Kaarten voor de openstelling van het nabijgelegen Paleis Noordeinde zijn inmiddels uitverkocht, net als de combitickets voor beide openstellingen.