Felipe en gezin begroeten juichende menigte na concert in Oviedo

Koning Felipe en zijn gezin hebben donderdagavond uitgebreid de tijd genomen om wachtende mensen te begroeten nadat zij een concert in Oviedo hadden bijgewoond, is te zien op beelden van het Spaanse hof. De vorst was samen met koningin Letizia, prinses Leonor en prinses Sofía naar de stad in het noorden van Spanje gekomen voor het jaarlijkse concert ter ere van de Prinses van Asturiëprijzen.

Het koninklijk gezin werd tijdens het verlaten van het auditorium en congrescentrum Príncipe Felipe toegejuicht door een wachtende menigte. "Leve de koning!", scandeerde het publiek. Daarna liepen het koningspaar en de prinsessen langs de dranghekken om onder meer selfies te maken en kort met de mensen te praten. Koningin Letizia en prinses Leonor kregen ook een knuffelbeest in de vorm van een pinguïn, is te zien in de video. Ook is te horen hoe koning Felipe een jongen complimenteert met zijn pet.

Het concert vindt traditiegetrouw plaats op de vooravond van de uitreiking van de Prinses van Asturiëprijzen. De awards worden uitgereikt aan mensen die opmerkelijke prestaties hebben geleverd op gebieden als wetenschap, techniek, cultuur, sociaal werk, sport en humanitaire actie.