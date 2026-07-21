Felipe relativeert rol als 'geluksbrenger' bij WK-winst Spanje

De Spaanse koning Felipe heeft na een dag vol festiviteiten na de WK-winst van de nationale voetbalploeg zijn werkzaamheden weer hervat. Op het Zarzuela-paleis in Madrid ontving hij onder meer Juanma Moreno, de president van de regionale regering van Andalusië, waar al snel het voetbalsucces weer ter sprake kwam.

Op beelden is te zien dat de koning en president poseren voor een wandtapijt in het paleis, een traditie voorafgaand aan elke audiëntie. Als ze zich daarna willen terugtrekken, roept een aanwezige journalist dat de aanwezigheid van de koning bij de finale duidelijk geluk heeft gebracht. Die opmerking liet de koning niet onopgemerkt voorbijgaan. "Ben ik de geluksbrenger? Volgens mij zijn dat de spelers", reageerde hij.

De journalist stipte aan dat elke finale die Felipe tot nu toe bijwoonde werd gewonnen. Zo zag de toenmalig kroonprins in 2010 Spanje het Nederlands elftal van de titel houden, en was hij ook bij de gewonnen EK-finales van 2012 en 2024. Moreno moest de journalist daarin gelijk geven. "U moet vaker gaan", lachte hij. Ook Felipe moest daar om lachen.

Feestvreugde

De koning woonde de finale zondag in New York bij met zijn echtgenote koningin Letizia en dochters Leonor en Sofía. Het gezin deelde na het laatste fluitsignaal mee in de feestvreugde op het veld. Zo mochten ze allen de beker omhoog houden.

Maandag ontving het koninklijk gezin de voetballers in Madrid. Tijdens de receptie prees Felipe de prestaties van het team. "Als ons nationale team speelt, spelen we allemaal mee. Als jullie winnen, winnen jullie voor heel Spanje", zo bedankte Felipe de selectie van bondscoach Luis de la Fuente.