Koning Felipe van Spanje heeft het Spaanse voetbalelftal gefeliciteerd met het bereiken van de halve finale op het WK. "Nog een stap dichter bij de droom", schrijft het hof namens Felipe op sociale media.

"Met karakter, inzet en teamgeest hebben jullie de halve finale van het WK bereikt", richt de koning zijn bericht aan de Spaanse voetballers. "Bedankt dat jullie Spanje met zoveel toewijding vertegenwoordigen en dat jullie de spanning van dit moment met miljoenen Spanjaarden delen."

Anders dan collega koning Filip van België zat Felipe vrijdag niet op de tribune in Los Angeles. De Spaanse vorst was vrijdag in San Javier, in de zuidoostelijke regio Murcia, bij de officiële afsluiting van de militaire opleiding van zijn dochter prinses Leonor.

Eerder in het toernooi moedigde Felipe het Spaanse team wel aan in Mexico, tijdens de groepswedstrijd tegen Uruguay.