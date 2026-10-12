De Belgische koning Filip en koningin Mathilde hebben maandag tijdens hun staatsbezoek aan Kazachstan gesproken met kinderen in een revalidatiecentrum in de hoofdstad Astana. Mathilde nam uitgebreid de tijd om met de kinderen in gesprek te gaan, meldt persbureau Belga.

Het koningspaar bezocht het centrum samen met de Kazachse president Kassym-Jomart Tokayev. In het revalidatiecentrum worden kinderen tot 18 jaar behandeld die onder meer neurologische of motorische stoornissen of een ontwikkelingsachterstand hebben. Filip en Mathilde kregen uitleg over verschillende behandelmethoden, waaronder robottherapie die kinderen helpt opnieuw te leren lopen en bewegen, schrijft Belga.

Eerder op de dag bracht het koningspaar een kort bezoek aan de 105 meter hoge Bajterektoren, een van de bekendste monumenten van Astana. Filip en Mathilde bezoeken het Centraal-Aziatische land tot en met woensdag.