De Belgische koning Filip en koningin Mathilde hebben zich tijdens hun bezoek aan de stad Almaty in Kazachstan gewaagd aan boogschieten. Op beelden die online rondgaan is te zien dat zowel de koning als de koningin een poging doen het doelwit te raken met pijl en boog.

Filip schoot bij zijn eerste poging raak. Mathilde leek er daarentegen iets meer moeite mee te hebben. Bij haar eerste poging viel de pijl uit de boog, maar de tweede verliep al een stuk beter. Het koningspaar kreeg onder meer uitleg over het traditionele nomadenleven van Kazachen.

Filip en Mathilde sluiten woensdag hun driedaagse staatsbezoek aan Kazachstan af in het Almaty Museum of Arts.