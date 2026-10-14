Filip en Mathilde zien dansvoorstelling in Kazachstan

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde hebben woensdag hun staatsbezoek aan Kazachstan afgerond. Het paar ging op de laatste dag van het staatsbezoek naar een museum voor hedendaagse kunst in de stad Almaty, waar het paar onder meer keek naar een voorstelling van de Brusselse choreografe Ula Sickle.

Het koningspaar kreeg ook een rondleiding in het museum, waar werken van Kazachse en internationale kunstenaars tentoongesteld worden, deelt het Belgische hof op sociale media.

Na het bezoek aan het museum keerde het Belgische gezelschap huiswaarts. Ze komen in de nacht van woensdag op donderdag aan in België.