Filip en Zelensky lunchen in het Koninklijk Paleis

Volodymyr Zelensky heeft de Belgische koning Filip bezocht voor een lunch in het Koninklijk Paleis. De Oekraïense president is in Brussel voor de EU-top, waar de oorlog in Oekraïne op de agenda staat.

Op beelden van het Belgische koningshuis op Instagram is te zien dat de koning en president elkaar de hand schudden. Op een andere foto nemen de heren tegenover elkaar plaats aan een gedekte tafel. Het was de vierde keer dat Zelensky op bezoek was in het Koninklijk Paleis.

Voor de lunch werd Zelensky al ontvangen door premier Bart De Wever. Ook ontmoette hij minister van Defensie Theo Francken en minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot.