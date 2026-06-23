Filip herinnert zich bij banket sportsessies met Japanse keizer

Koning Filip van België heeft dinsdagavond tijdens het staatsbanket rond het staatsbezoek van de Japanse keizer Naruhito stilgestaan bij de nauwe banden tussen de landen. De Belgische vorst benoemde in zijn toespraak ook de persoonlijke band die hij met de keizer onderhoudt.

Filip herinnerde onder meer de gezamenlijke hardloopsessies tijdens hun jongere jaren. "Als kroonprinsen gingen wij joggen in het prachtige keizerlijke park in Tokio, of in het park hier in Laken. Ik zal het vanavond maar bekennen: ik was onder de indruk van uw uitstekende conditie. Het was moeilijk om u bij te houden", gaf de Belgische koning toe.

De koning zei in zijn speech ook dat hij tijdens zijn eerste bezoek aan Japan onder de indruk was van de "fascinerende cultuur en schoonheid" van het land, en dat hij er tijdens elk bezoek vriendelijk is ontvangen. Samen met koningin Mathilde bezocht hij Japan kort na hun huwelijk in 2000. "Opnieuw voelden wij de oprechte vriendschap en de genegenheid, van uzelf en keizerin Masako, en uw hele familie."

Volgens Filip krijgt de hechte bilaterale band in de "gepolariseerde wereld van vandaag" nog meer betekenis. "In de wereld van vandaag is het goed om vrienden zoals u te hebben aan de andere kant van onze planeet. Uw bezoek moedigt ons aan om onze uitzonderlijke en onschatbare banden verder te verdiepen en uit te breiden", zei hij ook.

Het tweedaagse staatsbezoek van het Japanse keizerspaar ging dinsdag officieel van start. Keizer Naruhito en keizerin Masako waren al sinds zaterdag in het land. Vorige week waren zij nog in Nederland voor een staatsbezoek.