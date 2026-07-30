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Frederik en Mary op vakantie met koninklijk jacht

30 jul , 17:05Koningshuis
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De Deense koning Frederik en koningin Mary zijn op vakantie met het koninklijke jacht Dannebrog. Dat heeft een woordvoerder van het Deense hof bevestigd aan de lokale zender TV2 Østjylland.
Volgens de zender ligt het schip voor anker bij het eiland Anholt. De stop maakt deel uit van de zomervakantie van het koningspaar op het water, aldus TV2 Østjylland.
Mary en Frederik voeren begin juni ook met het schip tijdens de traditionele zomertocht. Tijdens die reis bezocht het koningspaar de gemeente Odense, de gemeente Norddjurs en de gemeente Holbæk.
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