De Deense koning Frederik heeft woensdagavond tijdens de zonsverduistering het observatorium bovenop de Rundetaarn in Kopenhagen heropend. Het Deense koningshuis deelt op Instagram beelden van Frederik die met een eclipsbril naar boven kijkt.

De iconische koepel van de sterrenwacht en de telescoop uit 1929 zijn de afgelopen zes maanden grondig gerestaureerd. Tijdens de herinwijdingsceremonie opende de koning de luiken van de koepel en kreeg hij de gelegenheid om door de pas gerestaureerde telescoop naar de hemel en de zonsverduistering te kijken. Het observatorium gaat in oktober weer open voor het publiek.

Rundetaarn, oftewel de 'Ronde Toren', werd in 1642 gebouwd op initiatief van Christiaan IV en is de oudste nog in gebruik zijnde sterrenwacht van Europa. De toren speelde begin jaren negentig ook een rol in de serie Bassie & Adriaan en de geheimzinnige opdracht. De clown en de acrobaat worden in de toren achtervolgd door de Baron, Handige Harry en B100.