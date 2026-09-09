Gasten Domkerk onder indruk van afscheid koning Harald

Veel mensen die woensdag bij het afscheid van de Noorse koning Harald in de Domkerk in Oslo waren, zijn onder de indruk van de dienst. Meerdere gasten meldden na afloop tegen Noorse media dat ze geëmotioneerd raakten.

Een van hen is Ståle Solbakken, bondscoach van het Noorse voetbalelftal. "Het was een mooie ceremonie en een waardige afsluiting van een lang en goed leven", reageerde hij tegenover persbureau NTB. De hele setting maakte op hem een diepe indruk. "Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt, het greep me wel aan."

Ook politici vonden het aangrijpend. "De uitvaart was tegelijkertijd intiem, persoonlijk, waardig en ontroerend", zegt Ine Eriksen Søreide, leider van de conservatieve partij Høyre, bijvoorbeeld tegen de krant VG. Sylvi Listhaug, leider van de conservatief-liberale FRP, noemt het "groots, prachtig en verdrietig tegelijk".

Oud-premier Erna Solberg vond het "een prachtig en nuchter" afscheid. Ze vond vooral de toespraak van haar opvolger Jonas Gahr Støre indrukwekkend.