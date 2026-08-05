Graaf Nikolai met vriendin bij Copenhagen Fashion Week

De Deense graaf Nikolai heeft woensdag samen met zijn vriendin Benedikte Thoustrup een bezoek gebracht aan de Copenhagen Fashion Week, zo is te zien in een video gedeeld door Copenhagen Fashion Week op Instagram.

In de video vertelt de neef van koning Frederik dat hij vooraan zit bij een modeshow van het merk The Garment. "We hebben er heel veel zin in", vult Thoustrup aan.

Nikolai heeft als model gewerkt voor bekende modehuizen in Parijs en Londen. In 2018 liep hij onder andere op de catwalk voor het Franse modehuis Dior en het Britse merk Burberry.