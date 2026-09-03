In het centrum van Oslo worden grote schermen geplaatst zodat mensen de uitvaart van de overleden koning Harald kunnen zien, zo melden Noorse media. Met de schermen wil de gemeente Oslo dat meer mensen de uitvaart kunnen volgen.

"We hebben op zeer korte termijn grote schermen kunnen regelen", zegt bestuursvoorzitter Eirik Lae Solberg tegen het Noorse persbureau NTB. "Zo kunnen mensen in Oslo tijdens deze periode van rouw samenkomen om koning Harald te herdenken."

Harald overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd. De uitvaart vindt plaats op 9 september in de Domkerk van Oslo. De ceremonie begint om 13.00 uur. De schermen worden geplaatst langs de route van de stoet, die van het Koninklijk Paleis naar de Domkerk loopt.