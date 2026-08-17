Guillaume feliciteert Luxemburgse atleet met EK-zilver

Groothertog Guillaume van Luxemburg heeft zijn landgenoot Ruben Querinjean gefeliciteerd met diens zilveren medaille op de EK atletiek in Birmingham op de 3000 meter steeplechase. "Met deze prestatie schrijft u een nieuw en mooi hoofdstuk in de geschiedenis van de Luxemburgse atletiek", schrijft het hof op Instagram bij een foto van Querinjean.

De Luxemburger moest nipt zijn meerdere erkennen in de Duitser Frederik Ruppert, die er met het goud vandoor ging. Rupperts landgenoot Karl Bebendorf pakte het brons.

Luxemburg deed met drie atleten mee aan de Europese kampioenschappen, die van 10 tot en met 16 augustus gehouden werden. Patrizia van der Weken kwam in actie op de 100 meter en Vera Bertemes-Hoffmann op de 1500 en 5000 meter.

Querinjean is de tweede Luxemburger ooit die een medaille pakte op een groot kampioenschap in de buitenlucht. Zijn landgenoot David Fiegen ging hem voor toen hij in 2006 in het Zweedse Göteborg op de 800 meter zilver pakte.