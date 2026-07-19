Haakon bij opening herdenkingsmonument terreuraanslagen 22 juli

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft zondagmiddag in Oslo de opening van het nationale herdenkingsmonument voor de terreuraanslagen van 22 juli 2011 bijgewoond. Het is dit jaar vijftien jaar geleden dat bij terroristische aanslagen in het regeringskwartier en op het eiland Utøya in totaal 77 mensen om het leven kwamen.

Tijdens de opening van het metershoge monument op het Johan Nygaardsvoldsplein werd er gesproken door onder anderen de Noorse minister van Digitalisering en Openbaar Bestuur, de leider van de jongerenorganisatie van de Arbeiderspartij en de voorzitter van de steungroep voor slachtoffers van 22 juli. Zij benadrukten allemaal het belang van het monument voor het collectieve bewustzijn over de aanslagen.

Het monument zelf is een metershoog en breed mozaïek van een oeverloper, een waadvogel die broedt bij het meer Tyrifjorden, waarin Utøya ligt. Het wordt omlijst door een metalen frame dat de stad Oslo moet voorstellen. Kunstenaar Matias Faldbakken benadrukt tegenover het Noorse persbureau NTB dat het monument "is gemaakt voor zowel overlevenden en nabestaanden als voor de rest van de bevolking, en dat het een plek moet zijn voor herinnering en reflectie voor toekomstige generaties".

Steentjes

Na afloop van de openingsceremonie wandelde het gezelschap naar het 22 juli-centrum, dat na een renovatie over enkele dagen wordt heropend voor het publiek. In het centrum wordt momenteel een herdenkingsmonument opgericht waar bezoekers stenen aan kunnen toevoegen. Kroonprins Haakon was een van de eersten die een steen neerlegde.

Het bezoek van Haakon was zijn eerste openbare optreden sinds zijn vrouw, kroonprinses Mette-Marit, afgelopen week het ziekenhuis mocht verlaten na een longtransplantatie. Haakon bezoekt zondag ook het door brand getroffen stadje Krokstadelva.