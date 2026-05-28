Haakon en Mette-Marit op bezoek bij zieke koningin Sonja

De Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit hebben koningin Sonja donderdagochtend opgezocht in het ziekenhuis. Dat meldt het Noorse persbureau NTB. Sonja werd woensdag opgenomen in het Rikshospitalet in Oslo vanwege hartproblemen.

Haakon en Mette-Marit kwamen rond 09.00 uur 's ochtends, met de kroonprins achter het stuur, aan bij het Rikshospitalet. Het stel bleef zo'n 45 minuten in het ziekenhuis. De 88-jarige vrouw van koning Harald werd volgens het paleis woensdagavond "voor enkele dagen" ter onderzoek en observatie opgenomen wegens hartritmestoornissen en hartfalen.

Sonja verbleef eerder deze maand ook een aantal dagen in het ziekenhuis omdat ze last had van hartfibrilleren, een veelvoorkomende hartritmestoornis. In januari 2025 kreeg de vorstin tijdens een skivakantie een hartstilstand.