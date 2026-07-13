Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft maandagavond op een trommel het ritme aangegeven voor een gezamenlijk roei-moment met het Noorse voetbalelftal en tienduizenden voetbalfans. Dat was te zien in de uitzending van de Noorse zender NRK, die verslag deed van het feestelijke onthaal van de Noorse nationale ploeg na het WK in de Verenigde Staten.

Op het Paleisplein in Oslo hadden zich maandagavond zo'n 90.000 mensen verzameld, meldt het Noorse persbureau NTB. Zij zaten op het plein, terwijl Haakon bovenaan de paleistrappen op de trommel sloeg. Het nationale team zat voor hem op de trappen. Steeds als Haakon op de trom sloeg, riepen de aanwezigen "Ro" en maakten zij een roeibeweging.

Sterspeler Erling Haaland was niet bij het roeimoment. Volgens NRK moest hij een vlucht halen. Haaland was kort ervoor wel in het paleis voor een audiëntie met de Noorse koning Harald. Ook Haakon en diens kinderen prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus waren daarbij aanwezig.

Het roeien werd tijdens het WK een populaire activiteit onder de supporters van Noorwegen. Ook het team zelf deed mee. Haakon roeide vorige week al eens mee in Oslo, nadat Noorwegen weer een wedstrijd had gewonnen. Noorwegen haalde het tot de kwartfinales, de beste prestatie van het land ooit op een WK.