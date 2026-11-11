De Noorse koning Haakon heeft woensdag een bezoek gebracht aan de gemeente Nordre Follo. Op de dag, die in het teken stond van democratisch burgerschap, ging Haakon langs bij een bibliotheek en een school.

Tijdens het bezoek aan de school kreeg Haakon een rondleiding en nam hij een kijkje bij onder meer het scheikundelokaal. Ook daagden scholieren de koning uit voor een potje tafeltennis. Volgens de krant Nettavisen maakte de sportieve koning echter geen schijn van kans en verloor hij twee keer.

VG schrijft dat koning Haakon tijdens een bijeenkomst ook een toespraak hield voor leerlingen. Hij benadrukte daarin het belang van democratie en prees de leerlingen voor de manier waarop zij zich met het onderwerp bezighouden. De koning gaf de leerlingen drie adviezen mee voor het in de praktijk brengen van democratie: laat je stem horen, spreek op een manier die anderen uitnodigt om mee te doen, en luister naar wat anderen te zeggen hebben.

Overigens staan op de agenda van het Noorse koningshuis momenteel alleen verplichtingen voor Haakon vermeld. Voor kroonprinses Ingrid Alexandra, koningin Mette-Marit en andere leden van de koninklijke familie staan in ieder geval tot eind november geen punten op de planning.