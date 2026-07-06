Noorse voetbalfans hebben de winst op het WK tegen Brazilië groots gevierd. Een grote menigte trok na de met 2-1 gewonnen wedstrijd naar het koninklijk paleis in Oslo en ook kroonprins Haakon voegde zich bij de feestvierders.

Op beelden is te zien hoe ook de kroonprins meedoet met de 'Viking Row', de beweging waarmee spelers en supporters in eerdere wedstrijden al overwinningen vierden.

Prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus keken vanaf de tribune in het MetLife Stadium naar de wedstrijd. "Het is ontzettend cool dat we zo ver zijn gekomen", zei de prinses voor aanvang van de wedstrijd tegen de Noorse pers. Na afloop ontmoetten de prins en prinses ook Noorse spelers, blijkt uit beelden die het hof deelde.

De Noor Erling Haaland leidde zijn ploeg met twee doelpunten langs Brazilië. In de achtste finales neemt Noorwegen het op tegen Engeland.