Haakon wordt automatisch koning bij overlijden Harald

Kroonprins Haakon van Noorwegen wordt onmiddellijk koning mocht zijn vader koning Harald overlijden. Volgens de Noorse grondwet is hij automatisch het nieuwe staatshoofd.

Haakons dochter Ingrid Alexandra krijgt ook direct een nieuwe titel. Zij zal de nieuwe kroonprinses worden.

Het is de plicht van de nieuwe koning om de regering op de hoogte te stellen van het overlijden. Dit gebeurt tijdens een buitengewone ministerraad, meldt persbureau NTB. De nieuwe koning maakt dan ook bekend onder welke naam hij zal regeren en welk motto hij zal aannemen. Harald hanteert momenteel het motto Alt for Norge (Alles voor Noorwegen), net als zijn voorgangers Olav V en Haakon VII.

De nieuwe koning legt na het overlijden van diens voorganger zo snel mogelijk de eed af tegenover het parlement. Dat gebeurt doorgaans binnen enkele dagen. Vroeger werd een koning in Noorwegen ook gekroond, maar dat is in 1908 afgeschaft. De koningen die daarna volgden, lieten zich wel zegenen in de kathedraal van Trondheim.