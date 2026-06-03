Haakon zwijgt over mogelijke longtransplantatie Mette-Marit

Kroonprins Haakon van Noorwegen kan niet zeggen of zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit wordt voorbereid op een longtransplantatie. Ook kon hij tijdens een gesprek met Noorse media op zijn laatste dag in Japan niet antwoorden op vragen of ze op een wachtlijst staat.

"Dat is een medische kwestie. Het team en de artsen om haar heen nemen die beslissing. En zij volgen hun procedures", zei Haakon volgens de Noorse krant VG. Hij herhaalde daarbij dat de gezondheidssituatie van Mette-Marit "ernstig" is. De kroonprinses lijdt aan de chronische longaandoening longfibrose en heeft sinds kort regelmatig zuurstofondersteuning nodig.

De kroonprins bevestigde in het vraaggesprek dat zijn dochter prinses Ingrid Alexandra, die studeert in Australië, woensdagochtend thuis is gekomen om bij haar moeder te zijn. Andere updates had hij niet. "We zijn een hechte familie en we vinden steun bij elkaar door samen te zijn", antwoordde Haakon op een vraag wat het betekent om met het gezin weer bij elkaar te zijn.

WK

De troonopvolger kortte zijn reis naar Japan met een dag in om eerder terug te keren naar zijn vrouw. Door de situatie met Mette-Marit is het onduidelijk of Haakon nog naar de Verenigde Staten gaat om het WK voetbal bij te wonen. De kroonprins komt daar later op terug. Hij gaat de verrichtingen van het Noorse team in ieder geval volgen. "Dat is zeker."

Vorige week gaf koning Harald (89) al aan dat hij niet naar de VS gaat voor het WK omdat hij "te oud" is om te reizen. Hij vermoedde toen dat Haakon en zijn zoon prins Sverre Magnus wel zouden gaan.