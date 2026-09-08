Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn "verrast" door een brief die namens koning Charles is verstuurd, waarin wordt verduidelijkt dat zij ook na hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk geen werkende leden van het Britse koningshuis zijn. Dat zegt een woordvoerder van de hertog en hertogin van Sussex.

De woordvoerder van het koppel stelde niet van tevoren op de hoogte te zijn gesteld en verrast te zijn door de boodschap. Koninklijke bronnen verklaren tegenover onder meer de BBC echter dat Harry en Meghan wel waren geïnformeerd voordat de brief openbaar werd gemaakt. Dat zou ongeveer een uur voor de publicatie zijn gebeurd.

Harry en Meghan verhuisden onlangs terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dat is zes jaar nadat ze hun taken voor het Britse koningshuis hadden neergelegd. In de bewuste brief staat dat er niets is veranderd aan hun status. Ze worden volgens de brief beschouwd als "particulieren met commerciële en liefdadigheidsbelangen". Hun inzet voor verschillende goede doelen wordt omschreven als een persoonlijke kwestie van het stel.