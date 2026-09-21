Hertogin Sophie danst en basketbalt in video over Zambia-reis

Het Britse koninklijk huis blikt maandag in een video op Instagram terug op het bezoek van de hertogin van Edinburgh aan Zambia van vorige week. Op de beelden is Sophie onder meer dansend te zien met inwoners van het Afrikaanse land. Ook speelt ze met jongeren een potje basketbal.

Onder de video bedankt het Britse hof de mensen in Zambia die het bezoek van de echtgenote van prins Edward, een jongere broer van koning Charles, mogelijk hebben gemaakt. Tijdens haar bezoek werd Sophie bij de Britse ambassade in Lusaka ontvangen met traditionele zang en dans. Later ging ze onder meer naar Lower Zambezi, het natuurgebied Mosi-oa-Tunya en het platteland van Mukuni.

Sophie bezocht de Republiek Zambia om de band tussen Zambia en het Verenigd Koninkrijk te vieren. Het bezoek vond plaats van maandag tot en met vrijdag en op het programma stonden bijeenkomsten over gendergelijkheid, klimaat en natuur, en partnerschappen over onderwijs en onderzoek.