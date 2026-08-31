HLN: prins Gabriël miste finale WK hockey door begin opleiding

De Belgische prins Gabriël is begonnen aan zijn opleiding aan de infanterieschool in Aarlen, schrijft Het Laatste Nieuws (HLN). De oudste zoon van koning Filip was daarom zondag niet bij de finale van het WK hockey, hoewel het Belgische hof dat wel had aangekondigd.

Filip woonde de wedstrijd in het Belgische Waver zonder familieleden bij. Hij reikte na afloop de beker uit aan winnaar Duitsland. Op de website van het Belgische hof staat vermeld dat de 23-jarige Gabriël in zijn jeugd negen jaar hockey heeft gespeeld. Volgens HLN is hij groot fan van de sport, maar moest hij de finale overslaan om zich voor te bereiden op zijn vertrek naar Aarlen.

Gabriël, het tweede kind van Filip en koningin Mathilde, studeerde vorige week af aan de Koninklijke Militaire School (KMS) in Brussel.