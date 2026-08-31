Høiby en Haakon brengen de kist van Harald naar paleiskapel

Onder meer Marius Borg Høiby en Haakon hebben de kist van de overleden koning Harald naar de paleiskapel gebracht. Op beelden van de Noorse omroep NRK is te zien dat de veroordeelde zoon van Mette-Marit samen met onder meer de koning, kroonprinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus de kist door het paleis begeleidde.

Ook de dochter van de overleden Harald, prinses Märtha Louise, en haar dochters hielpen met de begeleiding van de kist. Koningin Sonja en koningin Mette-Marit liepen hand in hand achter de kist aan. Marius Borg Høiby, de zoon van Mette-Marit uit een eerder huwelijk, heeft toestemming om Skaugum te verlaten, waar hij momenteel in voorlopige hechtenis zit met een enkelband. Høiby werd in juni veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor onder meer verkrachting en mishandeling.

De kist stond sinds vrijdagavond in de Rode Salon van het paleis. Hofmaarschalk Olav Heian-Engdal liep maandag met de koningskroon op een kussen voor de kist uit. Het laatste stukje vanaf de grote feestzaal nam de staf de kist over, die gedurende de hele tocht ook op een kar met wieltjes lag. Zij reden de kist de paleiskapel binnen, waar het publiek vanaf dinsdag afscheid kan nemen van de overleden koning. De processie door het paleis duurde ongeveer tien minuten.

Op woensdag 9 september is de uitvaart van Harald in de Dom van Oslo.