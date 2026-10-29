Høiby vraagt om nieuwe experts bij behandeling hoger beroep

De nieuwe advocaten van Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse koningin Mette-Marit, willen voor de behandeling van zijn hoger beroep twee deskundigen op het gebied van forensische toxicologie inschakelen. Ze hebben daartoe een verzoek ingediend bij het gerechtshof, zegt raadsman Alexander Greaker donderdag tegen TV2.

In eerste aanleg werd Høiby veroordeeld tot vier jaar cel, onder meer voor twee verkrachtingen van slapende vrouwen. In een van de zaken verklaarde de vrouw dat ze naast alcohol ook medicijnen tegen slaapproblemen had gebruikt.

"Wij willen duidelijk krijgen of haar geheugenverlies komt door slaap, een verminderd bewustzijn of bewusteloosheid, of dat het gaat om een door middelen veroorzaakte blackout", stelt Greaker.

Woensdag werd al duidelijk dat de advocaten van Høiby ook nieuwe getuigen willen laten horen. Het hoger beroep in de zaak begint in februari.