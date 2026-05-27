Holocaustmuseum en ICC op programma bij staatsbezoek Steinmeier

De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke Büdenbender gaan tijdens hun aanstaande staatsbezoek aan Nederland samen met het koningspaar onder meer langs bij het Nationaal Holocaustmuseum, het Internationaal Strafhof (ICC) en chipfabrikant ASML. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte het volledige programma woensdagochtend bekend. De Duitse bondspresident en zijn vrouw bezoeken Nederland van 9 tot en met 11 juni.

Het bezoek begint dinsdag met een welkomstceremonie op de Dam in Amsterdam. In het Koninklijk Paleis vindt daarna een receptie plaats en is er een privélunch. Na een kranslegging bij het Nationaal Monument op de Dam geven koning Willem-Alexander en bondspresident Steinmeier een persverklaring in het paleis. In de middag bezoeken het koninklijk paar, de bondspresident en zijn vrouw het Nationaal Holocaustmuseum, waar ze een rondleiding krijgen en in gesprek gaan met Joodse Nederlanders over hun leven in Nederland anno nu. In de avond wordt een staatsbanket georganiseerd op het Paleis op de Dam.

Woensdag staat onder meer een bezoek aan het Internationaal Strafhof in Den Haag op het programma. Hier gaat koningin Máxima heen met Elke Büdenbender. De koning gaat met Steinmeier naar de Staten-Generaal, waar ze de voorzitters van de Eerste- en Tweede Kamer spreken. Later volgt een regeringslunch op Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten, waar ook premier Rob Jetten aanwezig is. In de middag gaan Willem-Alexander en Steinmeier naar de haven van Rotterdam, terwijl Máxima en mevrouw Büdenbender Fenix, het kunstmuseum over migratie in Rotterdam, bezoeken. In de avond vindt de contraprestatie plaats in Den Haag.

Op de laatste dag van het staatsbezoek gaat het gezelschap naar de ASML-campus in Veldhoven. Daarna bezoeken de koning en de Duitse bondspresident en zijn vrouw het VISTA-college in Sittard. Tot slot bezoekt Steinmeier het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum, waar hij een rondleiding krijgt en staf en militairen uit ruim dertig landen ontmoet.