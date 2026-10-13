Felipe en Letizia hebben een half uur de tijd genomen om de inwoners van Ceuta te begroeten. Het Spaanse koningspaar werd door honderden mensen toegejuicht bij hun aankomst in de Spaanse exclave. Volgens de omroep RTVE doet de koning er alles aan om zijn genegenheid te tonen aan de inwoners. Ze schrijven over een "historisch beeld".

Na de uitgebreide begroeting betrad het koningspaar het gemeentehuis. Eenmaal daar lieten ze zich op het balkon zien, wat leidde tot gejuich onder de inwoners. Het bezoek wordt gezien als steunbetuiging aan de inwoners na de massale toestroom van migranten eind juli. Ook herdenken ze de migranten die deze zomer op zee om het leven kwamen. De laatste keer dat een lid van het Spaanse koningshuis de exclave bezocht, was in 2007. Dat was toen Felipe's vader Juan Carlos.

In een informeel gesprek met journalisten tijdens de receptie voor de Nationale Feestdag op maandag zei Felipe dat hij erg "enthousiast" is over deze reis naar de autonome stad. Het koningspaar overnacht dinsdag in Ceuta. Woensdag brengen ze ook een bezoek aan exclave Melilla.