Paleis Huis ten Bosch heeft sinds zondag weer een kerstboom voor de deur. In een filmpje dat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) zondag heeft verspreid, is te zien hoe de metershoge boom voor de trap van het paleis wordt geplaatst. De beelden worden omlijst met een vrolijk kerstmuziekje.

Daarna komt koning Willem-Alexander naar buiten gelopen. Hij loopt de trap af en steekt vervolgens een stekker in een stopcontact, waardoor de lampjes aanflitsen. De koning doet een stap naar achter en kijkt vervolgens tevreden naar het resultaat.

"Het is de eerste zondag van de advent: de kerstboom staat weer op het voorplein van Paleis Huis ten Bosch", schrijft de RVD bij het filmpje.

De kerstboom is traditiegetrouw 9 meter hoog. De advent start ieder jaar op de vierde zondag voor kerst. Advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar Kerstmis. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent.