Hussein en gezin ontmoeten bevriend koninklijk stel uit Brunei

De Jordaanse kroonprins Hussein en prinses Rajwa hebben een ontmoeting gehad met hun vrienden prins Abdul Mateen en prinses Anisha van Brunei. "Samen met onze dierbare vrienden, prins Abdul Mateen en prinses Anisha van Brunei, en hun prachtige dochter Zahra", schrijft de zoon van koning Abdullah onder een foto op Instagram. Daarop zijn ook de dochters van beide paren te zien.

De foto toont het zeskoppige gezelschap in huiselijke sfeer. Prinses Iman, de 2-jarige dochter van Hussein en Rajwa, staat afgebeeld met een pop in haar handen.

Abdul Mateen en Anisha werden begin dit jaar ouders van Zahra Mariam. Prins Abdul Mateen is het tiende kind en de vierde zoon van Hassanal Bolkiah, de sultan van Brunei.