Huwelijksjubileum Haakon en Mette-Marit centraal in paleis Oslo

Het zilveren huwelijksjubileum van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit staat dit jaar centraal bij de jaarlijkse publieksopenstelling van het Koninklijk Paleis in Oslo. Tijdens een rondleiding kunnen bezoekers onder meer de trouwkleding van het kroonprinselijk paar bekijken en ook de tafeldecoratie van 25 jaar geleden is te zien.

Het Noorse hof meldt maandag dat de trouwjurk van Mette-Marit en het gala-uniform van Haakon te zien zijn in de Grote Feestzaal, een van de ruimtes die zijn opengesteld. Ook de outfits die het paar droeg tijdens de festiviteiten op de avond voor de grote dag, zijn tentoongesteld.

Enkele weken geleden maakte het Noorse hof bekend dat Mette-Marit en Haakon de viering van hun 25-jarig huwelijk uitstelden, omdat Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie was geplaatst. Inmiddels heeft de kroonprinses deze operatie achter de rug en herstelt zij in een ziekenhuis in Oslo. Mette-Marit lijdt aan longfibrose en haar gezondheid was de afgelopen maanden sterk achteruitgegaan.