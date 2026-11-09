Indringer woning Høiby verdacht van mishandeling

De man die in de nacht van donderdag op vrijdag de woning van Marius Borg Høiby binnendrong, wordt verdacht van huisvredebreuk en mishandeling. Dat melden Noorse media.

De man zou op de deur van het huis van Høiby hebben gebonkt en geschopt voordat hij binnenkwam. De zoon van de Noorse koningin Mette-Marit werkte hem de woning uit en belde de politie. De indringer zou een koffer bij zich hebben gehad. Medewerkers van de veiligheidsdienst van het Noorse koningshuis (PST) waren al na korte tijd ter plaatse.

De woning van Høiby ligt op slechts enkele honderden meters van de residentie van koning Haakon en koningin Mette-Marit. Zij waren op het moment van het incident thuis. Volgens het blad Se og Hør is de beveiliging rond Høiby aangescherpt naar aanleiding van het voorval.

Elektronisch toezicht

De advocaat van Høiby, Alexander Greaker, zegt tegen NTB dat de 29-jarige zoon van Mette-Marit zich "onprettig en onveilig" voelde. "Het gaat nu goed met hem, en hij is dankbaar dat de politie snel ter plaatse was en hem heeft geholpen."

Høiby zit in zijn eigen woning onder elektronisch toezicht in afwachting van het hoger beroep van zijn strafzaak. Hij werd deze zomer veroordeeld tot vier jaar cel voor onder meer twee verkrachtingen en een mishandeling.