De Noorse prinses Ingrid Alexandra keert spoedig terug naar Noorwegen om bij haar moeder te zijn. Dat zei haar vader, kroonprins Haakon, in een gesprek met de pers tijdens zijn bezoek aan Japan.

Eerder was al bekend dat de trip naar Japan een dag korter zou duren vanwege de gezondheid van zijn vrouw, kroonprinses Mette-Marit. "Ik verontschuldig mij voor iedereen die ik had moeten bezoeken op de laatste dag", zei Haakon. Hij stelde dat het belangrijk was om thuis bij zijn vrouw te zijn. "Ze is nu ziek", vervolgde hij. Dat is ook de reden dat Ingrid Alexandra, die momenteel in de Australische stad Sydney studeert, weer naar Noorwegen komt. "Ze is van plan spoedig naar huis te komen, en dat heeft te maken met de familiesituatie. Dat ze bij haar moeder wil zijn", zei Haakon volgens omroep NRK. Voor hoe lang zijn dochter in Noorwegen zal zijn, kon hij nog niet zeggen.

De 52-jarige Mette-Marit lijdt aan een chronische longaandoening. Onlangs zei Haakon dat haar toestand is verslechterd en dat hij zich zorgen maakte. Het hof maakte eerder al bekend dat Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft.

Haakon reageerde ook kort op het nieuws dat een man in Australië een contactverbod heeft gekregen nadat een "verdachte brief" naar zijn dochter was verstuurd. De kroonprins zei met Ingrid Alexandra te hebben gesproken, maar wilde geen vragen over veiligheid beantwoorden.