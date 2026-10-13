In Ceuta hebben mensen zich verzameld voor de komst van het Spaanse koningspaar. De inwoners zijn bij de twee belangrijkste toegangswegen naar het gemeentehuis samengekomen om Felipe en Letizia welkom te heten, schrijft de Spaanse omroep RTVE. Het gaat om een langverwacht bezoek van het Spaanse koningshuis; het laatste bezoek aan de exclave was van Felipes vader Juan Carlos in 2007.

De toegangswegen zijn door de politie afgezet met hekken en worden streng beveiligd. De eerste mensen kwamen even na 09.30 uur aan, met Spaanse vlaggen en vlaggen van Ceuta. Ook aan vele balkons zijn vlaggen opgehangen.

Het koningspaar heeft het bezoek gepland om steun te betuigen aan de inwoners na de massale toestroom van migranten eind juli. Naar verwachting arriveren ze om 12.30 uur bij het gemeentehuis. Ook hebben ze een overnachting gepland staan in de stad. Woensdag reizen ze door naar de exclave Melilla.