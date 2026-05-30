Jaguar van prinses Diana binnenkort geveild in Engeland

In Engeland wordt binnenkort een auto van de in 1997 overleden prinses Diana geveild. Het gaat om een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign, die van 1994 tot 1997 door de ex-vrouw van koning Charles werd gebruikt. Naar verwachting zal het exemplaar 100.000 pond, omgerekend zo'n 115.000 euro, opbrengen.

De Jaguar wordt op 1 juni geveild door het veilinghuis The Market in Zuid-Oxfordshire. Directeur Mark Livesey denkt dat de auto meer dan de geschatte waarde zou kunnen opbrengen, omdat het om een voormalig bezit van de koninklijke familie gaat. "Het bezit van iets dat aan hen toebehoorde, voegt absoluut een enorme waarde toe", vertelde hij tegen de BBC. Het veilinghuis bracht eerder auto's van de Britse koningin Elizabeth, zanger George Michael en acteur Sean Connery onder de hamer.

De Jaguar heeft 72.000 kilometer op de teller, de overleden prinses Diana is met de auto naar veel officiële verplichtingen gebracht. Een van die afspraken was haar bezoek aan de Serpentine Gallery in Londen op 29 juni 1994, de dag dat de toenmalige prins Charles in een interview op televisie zijn overspel met Camilla Parker Bowles bekende. De prinses droeg tijdens haar bezoek een laag uitgesneden zwarte jurk, die nog altijd bekendstaat als de wraakjurk.