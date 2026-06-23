Japans keizerspaar begonnen aan staatsbezoek België

De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako zijn dinsdag begonnen aan hun tweedaagse staatsbezoek aan België. Het keizerspaar werd officieel welkom geheten door de Belgische koning Filip en koningin Mathilde bij het Koninklijk Paleis in Brussel.

Het gezelschap vertrok vervolgens naar het stadhuis van Brussel, waar ze vanaf het balkon zwaaiden naar de menigte. Ook spraken ze met schoolkinderen en hadden ze een ontmoeting met de burgemeester van Brussel. Later op de dag bezoekt de keizer het Belgisch parlement en de eerste dag wordt afgesloten met een staatsbanket in het Kasteel van Laken.

Het keizerspaar is al sinds zaterdag in België. Ze werden ontvangen op de luchthaven door prinses Elisabeth en brachten het weekend door met het koninklijke gezin.