Keizer Naruhito, keizerin Masako en hun dochter prinses Aiko zijn buiten bij het keizerlijk paleis in Tokio aan de slag gegaan met brandblussers. Dat is te zien op foto's die door het Japanse hof zijn gedeeld op Instagram. Het drietal deed dit in het kader van de Dag van de Rampenpreventie.

Op de beelden is te zien hoe de keizer, de keizerin en de prinses alle drie met een kleine brandblusser proberen om water door een metalen cirkel te spuiten. Op andere foto's spuit het keizerlijke drietal ieder afzonderlijk met een grote brandweerspuit een straal water in de lucht.

De Huishoudelijke Dienst van het keizerlijk paleis organiseert ieder jaar een rampenbestrijdingscursus op de Dag van de Rampenpreventie. Dit jaar was het een training in het gebruik van brandkranen en brandblussers.