Japanse keizer bezoekt Vredespaleis in Den Haag

De Japanse keizer Naruhito heeft donderdag een bezoek gebracht aan het Vredespaleis in Den Haag. De keizer kreeg daar een rondleiding door het gebouw, waar onder meer het Internationaal Gerechtshof en het Permanent Hof van Arbitrage zijn gevestigd, onder toeziend oog van Japanse journalisten.

Naruhito toonde onder meer veel interesse tijdens de uitleg over de Japanse zaal. Het Vredespaleis werd in 1913 geopend en geldt wereldwijd als een symbool van vrede, recht en internationale samenwerking. Het speelt een belangrijke rol in de internationale rechtspraak en trekt jaarlijks staatshoofden, regeringsleiders en diplomaten uit de hele wereld.

Het bezoek heeft voor keizer Naruhito een bijzondere betekenis. Zijn schoonvader, Hisashi Owada, was van 2003 tot 2018 rechter bij het Internationaal Gerechtshof en tussen 2009 en 2012 president van het hof.

Het bezoek aan het Vredespaleis maakt deel uit van het staatsbezoek dat Naruhito en Masako deze week aan Nederland brengen. Tijdens het bezoek staan de historische banden tussen Nederland en Japan centraal. De landen onderhouden al meer dan vierhonderd jaar diplomatieke en handelsrelaties.