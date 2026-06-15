Japanse keizer poseert zonder keizerin voor Paleis Het Loo

De Japanse keizer Naruhito heeft maandagmiddag voor de media geposeerd tijdens een fotomoment bij de trappen van Paleis Het Loo in Apeldoorn. Aanvankelijk zou ook zijn vrouw, keizerin Masako, aanwezig zijn, maar zij meldde zich af.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) deelde niet waarom de keizerin verstek liet gaan. Wel is bekend dat Masako lange tijd mentale problemen had en volgens het Japanse hof "soms schommelingen" in haar gezondheid heeft, waardoor ze last heeft van vermoeidheid en voldoende rust moet nemen.

Het Japanse keizerspaar kwam zaterdag aan in Nederland en verblijft momenteel op Kasteel Het Oude Loo. Daar keken Naruhito en Masako zondag samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan. De keizer en keizerin bezoeken ons land vanwege hun driedaagse staatsbezoek, dat woensdag officieel van start gaat.