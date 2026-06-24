Japanse keizer prijst vriendschap met België tijdens staatsbanket

De Japanse keizer Naruhito stond dinsdagavond uitgebreid stil bij de langdurige vriendschap tussen Japan en België. "Door dit staatsbezoek kunnen wij een nieuw hoofdstuk van vriendschap toevoegen aan deze lange geschiedenis van uitwisselingen", zei de keizer in zijn toespraak.

"De langdurige banden tussen de Japanse keizerlijke familie en de Belgische koninklijke familie gaan terug tot 1921, toen mijn grootvader, Zijne Majesteit Keizer Shōwa, België bezocht als kroonprins", sprak de keizer. Hij wees erop dat meerdere generaties van beide families ongeveer even oud zijn, van hun grootvaders tot hun dochters. "Ik voel een sterke band door deze connectie die vier generaties omspant."

Naruhito prees ook de samenwerking tussen Japan en België op economisch, cultureel en sportief gebied. "Ik ben verheugd te zien dat de samenwerking tussen onze landen de afgelopen jaren verder is versterkt", aldus de keizer.

WK

Naruhito haalde herinneringen op aan het WK van 2002, dat Japan samen met Zuid-Korea organiseerde. Koning Filip en koningin Mathilde bezochten destijds Japan en bekeken samen met het Japanse keizerspaar de wedstrijd tussen Japan en België. "Het is een dierbare herinnering voor de keizerin en mij", zei de keizer. "Ik weet niet zeker of onze twee landen elkaar zullen treffen tijdens het WK dat nu gaande is, maar ik wens beide nationale teams veel succes."

"Als langdurige en gewaardeerde vrienden hoop ik oprecht dat Japan en België hun vriendschapsbanden en samenwerking zullen blijven versterken", sloot de keizer zijn toespraak af. Woensdag begint het keizerspaar aan hun tweede en laatste dag van het staatsbezoek aan België. Keizer Naruhito en keizerin Masako zijn al sinds zaterdag in het land.