Japanse keizer stuurt condoleances naar nieuwe Noorse koning

De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako hebben een condoleancebericht gestuurd naar de nieuwe Noorse koning Haakon na het overlijden van diens vader Harald. Dat heeft het Japanse hof zaterdag bekendgemaakt.

De keizerlijke familie en de Noorse koninklijke familie onderhouden al decennia nauwe banden.

Harald is tijdens zijn regeerperiode een keer met koningin Sonja op staatsbezoek in Japan geweest. In 2001 werden ze ontvangen door toenmalig keizer Akihito en keizerin Michiko en brachten ze onder meer een bezoek aan de haven van Enoshima, een plek die voor Harald speciale betekenis had.

De koning, toen nog kroonprins, nam er in 1964 als zeiler deel aan de Olympische Spelen. Akihito en Michiko woonden destijds ook de wedstrijden bij.