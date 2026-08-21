Japanse kroonprins en kroonprinses bezoeken school in Paraguay

De Japanse kroonprins Akishino en kroonprinses Kiko hebben tijdens hun reis naar Paraguay een school bezocht. Op de school worden lessen gegeven in Japanse taal en cultuur, evenals de theeceremonie.

Volgens Japanse media ontmoette het paar kinderen in de bibliotheek van de school. Omroep NHK schrijft dat de kinderen hen onder meer de Japanse papiervouwkunst origami toonden. Een leerling toonde een papegaai van origami en een ander liet aan Kiko zien hoe ze een hoed moest vouwen.

Donderdag gingen de kroonprins en kroonprinses ook langs bij het presidentieel paleis. Daar werden zij ontvangen door president Santiago Peña.

De Japanse kroonprins en zijn vrouw brengen een meerdaags bezoek aan het Zuid-Amerikaanse land. Volgens NHK bestaat de Japanse gemeenschap in Paraguay uit zo'n 10.000 mensen.