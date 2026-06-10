Japanse politieke partijen hebben woensdag hun steun uitgesproken voor een plan om ervoor te zorgen dat er genoeg potentiële troonopvolgers voor de Japanse keizer zijn.

In Japan komen alleen mannen nog in aanmerking voor de keizerstroon en de toekomst van het keizershuis hangt momenteel af van de 19-jarige prins Hisahito. Hij is de enige jonge mannelijke troonopvolger. De anderen zijn al op leeftijd, zoals de 60-jarige kroonprins Akishino, de jongere broer van keizer Naruhito.

Het plan omvat twee voorstellen. Deze moeten ervoor zorgen dat vrouwen hun status binnen de keizerlijke familie behouden zodra zij trouwen, en dat verre mannelijke familieleden in de keizerlijke familie opgenomen kunnen worden. De wijzigingen richten zich niet op de vraag of vrouwen de troon zouden mogen bestijgen, iets waar volgens recente peilingen wel brede steun voor is in Japan.

De regering van premier Sanae Takaichi zal zich over het plan buigen. Japanse media schrijven dat de regering ernaar streeft het voorstel in juli in werking te laten treden.