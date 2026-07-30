Japanse prinses Aiko bekijkt in augustus Meisje met de parel

De Japanse prinses Aiko gaat op 20 augustus het wereldberoemde schilderij Meisje met de parel van de 17e-eeuwse Nederlandse kunstenaar Johannes Vermeer bekijken in de Japanse stad Osaka. Dat schrijft het Japanse persbureau Jiji Press donderdag.

Het schilderij is in augustus en september te zien in het Nakanoshima Museum of Art in Osaka. Het Mauritshuis, waar het Meisje met de parel normaal gesproken te zien is, leent het schilderij tijdelijk uit, omdat het Haagse museum van 24 augustus tot en met zondag 20 september de deuren sluit vanwege verbouwingen.

De 24-jarige dochter van keizer Naruhito en keizerin Masako brengt op 21 augustus ook een bezoek aan het Biwameermuseum in de stad Kusatsu en een centrum voor maatschappelijke gezondheidszorg en welzijn in de stad Maibara.